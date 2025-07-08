STOP ALL’AFA: DA STASERA ARIA PIÙ FRESCA E TEMPERATURE IN CALO

Dopo settimane segnate da temperature torride e afa persistente, specialmente lungo le aree costiere, sta per chiudersi – almeno temporaneamente – la lunga fase di stampo africano che ha caratterizzat...

Dopo settimane segnate da temperature torride e afa persistente, specialmente lungo le aree costiere, sta per chiudersi – almeno temporaneamente – la lunga fase di stampo africano che ha caratterizzato gran parte di giugno e l'inizio di luglio.

A portare il cambiamento sarà una saccatura in discesa dal nord-Atlantico, che nelle prossime ore favorirà l’ingresso del maestrale. Questo vento da ovest-nordovest spazzerà via la calura e l’afa, restituendo un clima decisamente più sopportabile. I primi effetti si avvertiranno già dalla serata odierna e durante la notte, soprattutto sulla costa tirrenica e nel trapanese.

Mercoledì sarà la giornata della svolta: la ventilazione tesa da maestrale si intensificherà, portando un netto miglioramento del comfort climatico. L’aria diventerà più secca e le temperature subiranno un calo sensibile, rendendo le giornate più vivibili dopo il caldo opprimente dei giorni scorsi.

Per il resto della regione, il refrigerio arriverà giovedì, quando il maestrale si estenderà ovunque, decretando la fine della lunga parentesi africana. Le massime si attesteranno ovunque intorno o al di sotto dei 30°C.

Attenzione ai venti in rotazione e in rinforzo già dalla serata: le raffiche potranno risultare forti, soprattutto sul Canale di Sicilia, dove i mari diventeranno molto mossi. La flessione termica sarà particolarmente marcata tra stanotte e domani.

Una pausa attesa e benvenuta, in vista di una seconda metà di luglio che si preannuncia meno estrema, almeno per il momento.