STOP ALLE TELEFONATE INDESIDERATE

Come segnala sul suo profilo social LA POLIZIA POSTALE malgrado si è iscritti al Pubblico registro delle opposizioni continuano ad essere inondati di chiamate da parte di call center per proposte di s...

24 marzo 2017 16:12
Come segnala sul suo profilo social LA POLIZIA POSTALE malgrado si è iscritti al Pubblico registro delle opposizioni continuano ad essere inondati di chiamate da parte di call center per proposte di servizi o beni. Ulteriore rimedio viene offerto dal Garante per la Privacy che nella sezione moduli del suo sito ha messo a disposizione dell'utenza il seguente modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni

