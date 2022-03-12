STOP ALLO SCIOPERO DEI TIR: LA COMMISSIONE DI GARANZIA BOCCIA LA PROTESTA SUL CARO CARBURANTE

Il paventato stop dell'autotrasporto italiano, proclamato a da lunedì prossimo, 14 marzo, dalle aziende di autotrasporto a livello nazionale "per causa di forza maggiore" è stato bocciato dalla Commis...

Il paventato stop dell'autotrasporto italiano, proclamato a da lunedì prossimo, 14 marzo, dalle aziende di autotrasporto a livello nazionale "per causa di forza maggiore" è stato bocciato dalla Commissione di garanzia per lo sciopero. Con una comunicazione il commissario delegato della Commissione Alessandro Bellavista, frena sulla possibilità di avviare la mobilitazione.

L'informativa inviata a TrasportounitoFiap, e ministeri delle Infrastrutture e Interno rileva il "mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni" e richiama "l'obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione

Ora, dunque, bisognerà capire cosa succederà nelle prossime ore: se la protesta verrà confermata o annullata.