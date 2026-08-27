Storia di Soft2Bet: le principali tappe della crescita dell’azienda

Il percorso di Soft2Bet dalla fondazione nel 2016 al riconoscimento internazionale, con l’espansione del portafoglio tecnologico, delle soluzioni B2B, delle capacità operative e delle attività di investimento

Soft2Bet è un importante fornitore di soluzioni turnkey per il settore iGaming, che offre prodotti e servizi di alta qualità agli operatori del gioco d’azzardo online. Fondata nel 2016, l’azienda si è evoluta da una realtà tecnologica in crescita a un provider di piattaforme per operatori di casinò e scommesse sportive. Questa crescita si è sviluppata in diverse fasi: prima con lo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, poi con una piattaforma più ampia destinata agli operatori e, successivamente, con una divisione di investimento dedicata al sostegno di nuovi progetti tecnologici nel settore.

Le origini

Soft2Bet è stata fondata nel 2016 con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche per gli operatori iGaming. Questa direzione ha determinato le fasi successive della sua evoluzione: Soft2Bet ha puntato alla creazione di una piattaforma in grado di coprire diverse aree del flusso operativo di un operatore, dal lancio di un prodotto di casinò o scommesse sportive fino alla gestione delle attività operative quotidiane.

L’azienda ha progressivamente sviluppato la propria infrastruttura tecnologica, ampliando la piattaforma parallelamente alla crescita dei requisiti di prodotto e delle capacità operative.

Principali tappe della crescita

Uno dei passaggi più importanti per l’azienda è stato l’ampliamento dell’offerta oltre le soluzioni di base per i casinò. Soft2Bet è passata dalla fornitura di moduli indipendenti allo sviluppo di un insieme più ampio di soluzioni tecnologiche che coprono diverse aree del flusso operativo di un operatore.

La tecnologia può essere integrata con configurazioni esistenti di casinò o sportsbook senza richiedere agli operatori di ricostruire da zero i propri sistemi. Questa flessibilità consente all’azienda di fornire i propri strumenti ai partner B2B, favorendo al tempo stesso un’implementazione più rapida e riducendo il numero di modifiche necessarie ai processi esistenti.

Sul fronte B2B, Soft2Bet mette a disposizione degli operatori un insieme più ampio di strumenti: personalizzazione del frontend, integrazione di contenuti per casinò, soluzioni per scommesse sportive, servizi gestiti e strumenti operativi. Gli operatori possono utilizzare singoli componenti oppure combinarli in funzione dell’infrastruttura esistente e delle proprie esigenze.

Sviluppo internazionale

Con l’ampliamento della gamma di prodotti è cresciuta anche la presenza internazionale dell’azienda. Soft2Bet ha esteso le proprie tecnologie e i propri servizi a diversi mercati, tra cui:

Ontario (Canada);

Svezia;

Romania;

Danimarca.

L’azienda adatta i propri prodotti alle diverse condizioni di mercato, comprese la localizzazione linguistica e le esigenze operative. Questo approccio consente alla tecnologia sottostante di supportare configurazioni differenti mantenendo al contempo una struttura comune della piattaforma.

Parallelamente all’espansione della propria infrastruttura tecnologica, l’azienda ha continuato a sviluppare i sistemi di sicurezza delle informazioni, le pratiche di protezione dei dati e i processi interni.

Risultati recenti

Nel luglio 2024, Soft2Bet ha lanciato una nuova iniziativa: Soft2Bet Invest. Il progetto sostiene aziende e imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’iGaming e i settori correlati. L’iniziativa offre mentoring, accesso a una rete di esperti e assistenza nello sviluppo dei prodotti per progetti che si trovano in diverse fasi di crescita.

Negli ultimi anni Soft2Bet ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore:

2023 – iGaming Sword Award, Turnkey Supplier of the Year;

2024 – Outstanding Contribution to Gaming 2024;

2025 – Global Gaming Awards EMEA: Platform Provider of the Year;

2026 – EGR Europe Awards: European Casino Platform Supplier;

2026 – SBC Awards Americas: Industry Innovation of the Year in North America;

2026 – EGR B2B Awards: Innovation in Mobile.

Questi premi riflettono diverse fasi dello sviluppo tecnologico e di prodotto di Soft2Bet, dalle soluzioni turnkey alle capacità della piattaforma e alle tecnologie mobile.

Una crescita costante alla base dell’attuale posizione di Soft2Bet

La storia di Soft2Bet è caratterizzata da uno sviluppo graduale delle proprie capacità tecnologiche. L’azienda ha iniziato sviluppando soluzioni per le attività iGaming, per poi evolversi verso una piattaforma tecnologica più ampia in grado di supportare gli operatori in diverse aree della loro attività. L’espansione del portafoglio tecnologico, lo sviluppo delle capacità B2B, l’ingresso in nuovi mercati e il lancio di una divisione dedicata agli investimenti hanno rappresentato tappe importanti di questo percorso.

Questa progressione costante definisce l’attuale posizione di Soft2Bet nel mercato iGaming. L’azienda continua a concentrarsi sulla scalabilità della propria piattaforma tecnologica, sull’espansione delle soluzioni B2B, sullo sviluppo delle capacità operative e sul sostegno a nuovi progetti tecnologici attraverso Soft2Bet Invest.