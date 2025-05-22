Storico Atterraggio a Catania: Delta Air Lines Decolla verso New York

Èatterrato questa mattina all'aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta air lines proveniente da New York-JFK, inaugurando ufficialmente la nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera...

"L'arrivo di Delta air lines a Catania con un collegamento diretto da New York è un traguardo storico per la nostra regione - ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac - questo volo non solo rafforza l'attrattività internazionale della Sicilia, ma testimonia anche l'impegno costante di SAC nel connettere il nostro territorio con i principali hub globali, offrendo nuove opportunità a cittadini, imprese e viaggiatori"

L'inaugurazione del volo è stata accolta con una cerimonia di benvenuto nello scalo catanese, alla presenza delle autorità locali, dei vertici di Sac e dei rappresentanti della compagnia aerea.