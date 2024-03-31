STORICO SINNER: BATTE PURE DIMITROV, VINCE L’ATP MASTERS 1000 DI MIAMI E DIVENTA N.2 AL MONDO

Jannik Sinner vince l’Atp Masters 1000 di Miami e diventa il numero 2 del mondo. L’azzurro, 22 anni, in finale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1. Sinner, arrivano in Florida come terz...

Jannik Sinner vince l’Atp Masters 1000 di Miami e diventa il numero 2 del mondo.

L’azzurro, 22 anni, in finale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1. Sinner, arrivano in Florida come terzo giocatore del ranking e seconda testa di serie, conquista il terzo titolo dell’anno – dopo Australian Open e Atp di Rotterdam – e il tredicesimo della carriera.

Il trionfo di Miami, il secondo Masters 1000 dopo quello ottenuto nel 2023 a Toronto, permette all’altoatesino di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz e di diventare il numero 2 del ranking Atp, risultato mai raggiunto da un tennista italiano, alle spalle del serbo Novak Djokovic.