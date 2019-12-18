STRADA STATALE 284, AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI BIANCAVILLA

Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla strada statale 284 in direzione Adrano, dove per cause ancora in corso d’accertamento, ma con ogni probabilità dettate da un guasto meccanic...

Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla strada statale 284 in direzione Adrano, dove per cause ancora in corso d’accertamento, ma con ogni probabilità dettate da un guasto meccanico, una Lancia Y in transito sulla via ha preso fuoco.

Il fatto è accaduto nei pressi dello svincolo Biancavilla e sul posto è prontamente giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno controllato l'incendio estinguendolo e messo in sicurezza il luogo dell'incidente.

Stando a quanto appreso non ci sarebbero feriti. Inevitabili, invece, le ripercussioni sul traffico veicolare con code e rallentamenti.