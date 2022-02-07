STRAGE DI RAVANUSA, DOPO IL DOLORE LA BEFFA: AI PARENTI DELLE VITTIME CHIESTI I SOLDI PER I FUNERALI

"La solidarietà si è fermata in piazza Primo maggio.Ai familiari delle vittime è arrivato il conto dei funerali solenni da pagare: 10 mila euro a vittima Si pensava che le istituzioni facessero la lor...

Ai familiari delle vittime è arrivato il conto dei funerali solenni da pagare: 10 mila euro a vittima Si pensava che le istituzioni facessero la loro parte.

Il costo non è mai stato trattato tra i parenti e i titolari delle onoranze funebri". Lo dice l'avvocato Salvatore Loggia, che rappresenta i familiari di 3 vittime della tragedia di Ravanusa, confermando la notizia anticipata dal Tg2, rivelando che i familiari delle 9 vittime (10 tenendo conto che una donna era incinta) dello scoppio della rete del gas di Ravanusa (Agrigento), dovranno pagare il conto, o lo hanno già fatto, alle onoranze funebri.

I soldi sono stati anticipati per alcune vittime dallo studio legale che segue i parenti nella vicenda giudiziaria, per altri dalla ditta de Nord dove lavora un familiare, mentre altri parenti devono ancora pagare. "Le istituzioni, l'Italgas, nessuno ha ritenuto opportuno occuparsi di questa vicenda drammatica che ha costernato l'intero Paese" dice il legale.

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, sostiene che il Comune fin dall'inizio è stato tenuto al di fuori dalla "vicenda". "Dei funerali si sono occupati i titolari delle tre onoranze funebri del paese - spiega - Abbiamo chiesto all'inizio: chi paga? E loro ci hanno risposto: ce la sbrighiamo noi con le famiglie.

Noi non volevano che pagassero le famiglie ma ci hanno tirato fuori. Poi abbiamo saputo che alcuni funerali sono stati pagati dalle assicurazioni dell'ufficio legale di qualche familiare, dalla ditta di un altro.

Noi eravamo e siamo disponibili a dare un contributo. Naturalmente la cifra di partenza non può essere diecimila euro: un funerale costa circa un terzo".