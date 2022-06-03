STRAGE NELLE STRADE DI ALESSANDRIA. SCONTRO TRA UN FURGONE E UN CAMION: 5 MORTI E 2 FERITI

Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell'Acquese.L'incidente si è verificato nel tratto della superstra...

Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell'Acquese.

L'incidente si è verificato nel tratto della superstrada tra due rotonde della provinciale 30.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri da Acqui Terme, nel sud della provincia alessandrina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone attrezzato per fiere e mercati. Il traffico nella zona è paralizzato.