95047

STRAGE NELLE STRADE DI ALESSANDRIA. SCONTRO TRA UN FURGONE E UN CAMION: 5 MORTI E 2 FERITI

Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell'Acquese.L'incidente si è verificato nel tratto della superstra...

A cura di Redazione Redazione
03 giugno 2022 19:14
STRAGE NELLE STRADE DI ALESSANDRIA. SCONTRO TRA UN FURGONE E UN CAMION: 5 MORTI E 2 FERITI -
Oltre 95047
Condividi

Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell'Acquese.

L'incidente si è verificato nel tratto della superstrada tra due rotonde della provinciale 30.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri da Acqui Terme, nel sud della provincia alessandrina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone attrezzato per fiere e mercati. Il traffico nella zona è paralizzato.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047