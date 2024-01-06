STRAGE STRADALE A CATANZARO: QUATTRO MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia oggi in Calabria, precisamente sulla strada statale 106, all'altezza del comune di Montepaone nella provincia di Catanzaro. Nel pomeriggio di oggi si...

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia oggi in Calabria, precisamente sulla strada statale 106, all'altezza del comune di Montepaone nella provincia di Catanzaro.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un gravissimo incidente stradale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di quattro vite perdute, due donne e due uomini

Il sinistro, ancora oggetto di accertamenti per determinarne le cause esatte, ha coinvolto due veicoli: una Fiat Idea e una Fiat Panda. Purtroppo, l'impatto è stato così violento che due donne e due uomini a bordo delle due auto hanno perso la vita sul colpo. Tutti i coinvolti erano di giovane età, rendendo la tragedia ancora più devastante per la comunità locale.

Le operazioni di soccorso sono state tempestivamente avviate, con le squadre dei vigili del fuoco di Chiaravalle e Soverato giunte sul luogo dell'incidente. La complessità della situazione ha richiesto l'impiego di mezzi specializzati per l'estrazione dei corpi dalle lamiere dei veicoli coinvolti. Un compito delicato e difficile che ha visto il coinvolgimento di personale specializzato nell'assistenza a situazioni di emergenza di questo genere.

A causa della gravità dell'incidente, la strada statale 106 è stata immediatamente interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire alle autorità di svolgere le indagini necessarie e di facilitare le operazioni di recupero.