STRAGE SULLA STATALE 194: SCHIANTO FRONTALE A CARLENTINI, TRE MORTI E 8 FERITI, DI CUI 5 IN GRAVI CONDIZIONI. TRA LE VITTIME ANCHE BRACCIANTI AGRICOLI DI ADRANO

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, poco prima delle 14, sulla Statale 194, in contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa.

Il bilancio, purtroppo, è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, di cui cinque in condizioni gravi.

Le vittime, come confermato da fonti locali, sono tre braccianti agricoli provenienti da Adrano, Rosario Lucchese 18 anni, Salvatore Lanza di 54 anni e Salvatore Pellegriti di 56.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, sono stati coinvolti due mezzi: un van a nove posti e un furgone cassonato. L’impatto frontale è stato devastante e le cause sono ancora oggetto di indagini.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, lavorando senza sosta per estrarre le vittime dai veicoli completamente distrutti. A causa della gravità dei feriti, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato i feriti più gravi negli ospedali della zona. Al momento, sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

All’interno dei mezzi coinvolti viaggiavano diversi braccianti agricoli, come riportato dal sito Radio Una Voce Vicina. Tra le vittime, figurano alcune persone originarie di Adrano. Oltre alle vittime, sono stati registrati anche feriti in condizioni critiche, per i quali si teme che le conseguenze possano essere ancora più gravi.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo un lavoro intenso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Si attendono ulteriori aggiornamenti sia sulle condizioni dei feriti che sulle cause che hanno determinato il drammatico scontro.

FOTO credit: Radio Una Voce Vicina