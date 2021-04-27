STRAGE SULLA SULLA COMISO-SANTA CROCE CAMERINA: 4 MORTI
Quattro morti: e’ questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all'altezza del bivio per V...
Quattro morti: e’ questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all'altezza del bivio per Vittoria.
Lo scontro , per cause in via d'accertamento e’ stato tra un’autovettura e un furgone.
Sul posto sono accorsi immediatamente i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia.
Secondo le prime informazioni ufficiali i morti sarebbero quattro cittadini extracomunitari che viaggiavano a bordo dell’autovettura.
La Polizia stradale si occupa dei rilievi.
Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazione in totale sicurezza.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO