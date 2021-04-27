95047

STRAGE SULLA SULLA COMISO-SANTA CROCE CAMERINA: 4 MORTI

Quattro morti: e’ questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all'altezza del bivio per V...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2021 16:58
STRAGE SULLA SULLA COMISO-SANTA CROCE CAMERINA: 4 MORTI -
News
Condividi

Quattro morti: e’ questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all'altezza del bivio per Vittoria.

Lo scontro , per cause in via d'accertamento e’ stato tra un’autovettura e un furgone.

Sul posto sono accorsi immediatamente i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Secondo le prime informazioni ufficiali i morti sarebbero quattro cittadini extracomunitari che viaggiavano a bordo dell’autovettura.

La Polizia stradale si occupa dei rilievi.

Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire le operazione in totale sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047