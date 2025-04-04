STRANO RITROVAMENTO A PATERNÒ: UN TESCHIO DI ANIMALE VICINO ALLA CHIESA DI CRISTO AL MONTE

Paternò – Un cittadino ha segnalato il ritrovamento di un teschio nei pressi della Torre Normanna, lungo la scalinata che conduce alla Chiesa di Cristo al Monte.Secondo quanto riferito, l’oggetto è st...

Paternò – Un cittadino ha segnalato il ritrovamento di un teschio nei pressi della Torre Normanna, lungo la scalinata che conduce alla Chiesa di Cristo al Monte.

Secondo quanto riferito, l’oggetto è stato notato casualmente durante una passeggiata.

Nonostante la sorpresa per il ritrovamento, il cittadino ha preferito non trarre conclusioni affrettate, ma ha comunque espresso preoccupazione per un possibile collegamento con alcuni atti sacrileghi avvenuti recentemente in città.

Infatti, negli ultimi giorni, si è verificato l'episodio della distruzione di simboli religiosi, con l’abbattimento di alcune croci situate non lontano dal luogo, nel piazzale antistante la Chiesa Madre.

Tali atti hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e sollevato interrogativi su un possibile legame tra questi fatti e il ritrovamento del teschio.

Non è ancora chiaro se il teschio sia autentico o un manufatto decorativo. Al momento, non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.

Il ritrovamento ha comunque suscitato curiosità tra i residenti della zona, in attesa di eventuali chiarimenti.