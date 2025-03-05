95047

STRAORDINARIA GIORNATA DI GARA PER LE GINNASTE DELL'URBAN BOX SSD DI PATERNÒ

Un esordio vincente quello delle atlete dell'Urban Box SSD, situata a Paternò in contrada Monafria (zona Schettino), che hanno brillato nella prima prova del Campionato Regionale ASC Serie B di ginnas...

A cura di Redazione Redazione
05 marzo 2025 15:14
STRAORDINARIA GIORNATA DI GARA PER LE GINNASTE DELL'URBAN BOX SSD DI PATERNÒ -
News
Condividi

Un esordio vincente quello delle atlete dell'Urban Box SSD, situata a Paternò in contrada Monafria (zona Schettino), che hanno brillato nella prima prova del Campionato Regionale ASC Serie B di ginnastica artistica. L'evento, svoltosi il 2 marzo a Siracusa presso l'ASD Artistica Aretusea, ha visto le giovani ginnaste distinguersi tra le tante partecipanti, portando a casa numerosi successi sotto la guida esperta del tecnico Chiara Di Maio, punto di riferimento della ginnastica a Paternò da molti anni.

I Risultati.

Categoria Juniores

  • Giulia Milici
    • 1° Oro assoluto nella classifica generale
    • 1° Oro per l'attrezzo parallele

Categoria A1

  • Gloria Landro
    • 2° Argento nella classifica generale
    • 1° Oro alle parallele

Categoria A2

  • Lauryn Vernon
    • 1° Oro alla trave
    • 1° Oro alle parallele
    • 2° Argento al corpo libero
    • Quinta classificata nella classifica generale
  • Viola Marino
    • 2° Argento alla trave
    • Ottava classificata nella classifica generale

Categoria A3

  • Ella Wildfang Hansen
    • 1° Oro alle parallele
    • 2° Argento al corpo libero
    • 3° Bronzo al volteggio
    • Quinta classificata nella classifica generale

Un Risultato che Riempie d'Orgoglio

Soddisfazione e orgoglio per i brillanti risultati ottenuti dalle ginnaste dell'Urban Box SSD, che hanno dimostrato una grande crescita e determinazione. L'ottima preparazione e il lavoro svolto con dedizione dal tecnico Chiara Di Maio hanno permesso alle atlete di distinguersi e di portare in alto il nome della società.

Con questi straordinari successi, l'Urban Box SSD guarda avanti con determinazione e ambizione, pronta a nuove sfide e a continuare a collezionare traguardi importanti nel mondo della ginnastica artistica.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047