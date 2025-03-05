STRAORDINARIA GIORNATA DI GARA PER LE GINNASTE DELL'URBAN BOX SSD DI PATERNÒ

Un esordio vincente quello delle atlete dell'Urban Box SSD, situata a Paternò in contrada Monafria (zona Schettino), che hanno brillato nella prima prova del Campionato Regionale ASC Serie B di ginnas...

Un esordio vincente quello delle atlete dell'Urban Box SSD, situata a Paternò in contrada Monafria (zona Schettino), che hanno brillato nella prima prova del Campionato Regionale ASC Serie B di ginnastica artistica. L'evento, svoltosi il 2 marzo a Siracusa presso l'ASD Artistica Aretusea, ha visto le giovani ginnaste distinguersi tra le tante partecipanti, portando a casa numerosi successi sotto la guida esperta del tecnico Chiara Di Maio, punto di riferimento della ginnastica a Paternò da molti anni.

I Risultati.

Categoria Juniores

Giulia Milici 1° Oro assoluto nella classifica generale 1° Oro per l'attrezzo parallele



Categoria A1

Gloria Landro 2° Argento nella classifica generale 1° Oro alle parallele



Categoria A2

Lauryn Vernon 1° Oro alla trave 1° Oro alle parallele 2° Argento al corpo libero Quinta classificata nella classifica generale

Viola Marino 2° Argento alla trave Ottava classificata nella classifica generale



Categoria A3

Ella Wildfang Hansen 1° Oro alle parallele 2° Argento al corpo libero 3° Bronzo al volteggio Quinta classificata nella classifica generale



Un Risultato che Riempie d'Orgoglio

Soddisfazione e orgoglio per i brillanti risultati ottenuti dalle ginnaste dell'Urban Box SSD, che hanno dimostrato una grande crescita e determinazione. L'ottima preparazione e il lavoro svolto con dedizione dal tecnico Chiara Di Maio hanno permesso alle atlete di distinguersi e di portare in alto il nome della società.

Con questi straordinari successi, l'Urban Box SSD guarda avanti con determinazione e ambizione, pronta a nuove sfide e a continuare a collezionare traguardi importanti nel mondo della ginnastica artistica.