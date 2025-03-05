STRAORDINARIA GIORNATA DI GARA PER LE GINNASTE DELL'URBAN BOX SSD DI PATERNÒ
Un esordio vincente quello delle atlete dell'Urban Box SSD, situata a Paternò in contrada Monafria (zona Schettino), che hanno brillato nella prima prova del Campionato Regionale ASC Serie B di ginnastica artistica. L'evento, svoltosi il 2 marzo a Siracusa presso l'ASD Artistica Aretusea, ha visto le giovani ginnaste distinguersi tra le tante partecipanti, portando a casa numerosi successi sotto la guida esperta del tecnico Chiara Di Maio, punto di riferimento della ginnastica a Paternò da molti anni.
I Risultati.
Categoria Juniores
- Giulia Milici
- 1° Oro assoluto nella classifica generale
- 1° Oro per l'attrezzo parallele
Categoria A1
- Gloria Landro
- 2° Argento nella classifica generale
- 1° Oro alle parallele
Categoria A2
- Lauryn Vernon
- 1° Oro alla trave
- 1° Oro alle parallele
- 2° Argento al corpo libero
- Quinta classificata nella classifica generale
- Viola Marino
- 2° Argento alla trave
- Ottava classificata nella classifica generale
Categoria A3
- Ella Wildfang Hansen
- 1° Oro alle parallele
- 2° Argento al corpo libero
- 3° Bronzo al volteggio
- Quinta classificata nella classifica generale
Un Risultato che Riempie d'Orgoglio
Soddisfazione e orgoglio per i brillanti risultati ottenuti dalle ginnaste dell'Urban Box SSD, che hanno dimostrato una grande crescita e determinazione. L'ottima preparazione e il lavoro svolto con dedizione dal tecnico Chiara Di Maio hanno permesso alle atlete di distinguersi e di portare in alto il nome della società.
Con questi straordinari successi, l'Urban Box SSD guarda avanti con determinazione e ambizione, pronta a nuove sfide e a continuare a collezionare traguardi importanti nel mondo della ginnastica artistica.