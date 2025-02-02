STRARIPA TORRENTE A MESSINA, GENTE INTRAPPOLATA NELLE CASE

Messina - Il maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sta colpendo con violenza la zona di Messina, con piogge torrenziali che stanno determinando allagamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi...

Messina - Il maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sta colpendo con violenza la zona di Messina, con piogge torrenziali che stanno determinando allagamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua. Sono caduti oltre 100mm di pioggia, causando gravi disagi. Il Comune di Messina ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) e disposto la chiusura di cimiteri, ville e parchi cittadini.

Nel villaggio di Zafferia, a Messina, il torrente omonimo è esondato a causa del temporale che imperversa nella zona, invadendo le strade con fango e detriti.

Gli abitanti si trovano intrappolati nelle proprie case, mentre le vie del quartiere si sono trasformate in veri e propri fiumi. La corrente ha trascinato via diverse auto e alcuni automobilisti risultano bloccati nei loro veicoli.

La Protezione Civile locale ha chiuso le strade che costeggiano i torrenti Santa Venera e San Giovanni, dove si è riempita la vasca di contenimento della piena. Gli agenti della Polizia municipale stanno monitorando il territorio per valutare gli allagamenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Anche la zona di Taormina e Giardini Naxos sta subendo pesanti disagi. Nella frazione taorminese di Trappitello, la statale è completamente allagata in corrispondenza del cantiere del raddoppio ferroviario, e la via Arancio resta ancora sommersa dall'acqua. La via Bongiovanni Pescatore, in corrispondenza di Isolabella, si è trasformata in una cascata a causa delle forti piogge.

Una considerevole quantità di fango, proveniente dai corsi d’acqua, si è abbattuta nelle baie della costa taorminese, causando danni e ulteriori disagi.

I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per soccorrere la popolazione e mettere in sicurezza le aree colpite. Le autorità locali invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo.