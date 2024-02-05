STREPITOSA VITTORIA DEL PATERNÒ: ESPUGNA IL "VALENTINO MAZZOLA" DI MISTERBIANCO CON UN 5-0 IMPONENTE

Il Paternò ha lasciato il segno al "Valentino Mazzola" di Misterbianco con una vittoria schiacciante per 5-0, dimostrando una performance straordinaria che ha suscitato solo elogi e lasciato poco spaz...

Il Paternò ha lasciato il segno al "Valentino Mazzola" di Misterbianco con una vittoria schiacciante per 5-0, dimostrando una performance straordinaria che ha suscitato solo elogi e lasciato poco spazio a recriminazioni.

La squadra ha confermato la sua reputazione come una vera e propria macchina da gol, mettendo in mostra una combinazione di talento individuale e gioco di squadra impeccabile.

La partita è stata praticamente decisa già nel primo tempo, con il Paternò che ha raggiunto un incredibile vantaggio di tre gol nell'intervallo. Il gol su rigore del sempre affidabile Belluso ha aperto le danze, seguito da una doppietta di Maimone che ha chiuso definitivamente i conti prima della pausa.

Anche nel secondo tempo, nonostante qualche momento di calma, il Paternò ha continuato a premere sull'acceleratore, segnando altri due gol e fissando il punteggio sul 5-0 con una rete di Giannaula.

La dichiarazione di Francesco Di Perna, amministratore delegato del Paternò, riflette chiaramente la soddisfazione per la performance della squadra e la determinazione dimostrata sul campo. Di Perna elogia la concentrazione assoluta della squadra, sottolineando che non ha concesso nulla agli avversari, come testimoniato dal risultato positivo ottenuto.

Il dirigente proietta già lo sguardo verso le prossime sfide, invitando i tifosi a sostenere la squadra nella partita successiva in casa contro la Jonica. Inoltre, fa riferimento al "big match" di Enna tra due settimane, evidenziando che potrebbe avere un impatto significativo sulle sorti del campionato.

Infine, Di Perna dedica la vittoria al presidente Mazzamuto, attualmente fuori sede per lavoro, assicurandogli che la squadra non è disposta a mollare un centimetro e che lavoreranno duramente per ottenere ulteriori successi.