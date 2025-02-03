STRISCE BLU A PATERNÒ, PARTENZA RINVIATA: LE ZONE INTERESSATE E I COSTI DELLA SOSTA

L'atteso avvio del servizio degli stalli a pagamento a Paternò, inizialmente previsto per il 1° febbraio, è stato posticipato di qualche settimana. Il rinvio, secondo quanto dichiarato dalle autorità...

A determinare il ritardo sarebbero stati i lavori in corso per conto dell'Enel. "Quest'ultima non è stata in grado di fornirci dati precisi circa la conclusione dei lavori - ha spiegato il comandante della Polizia Municipale, Nino La Spina - pertanto non possiamo stabilire una data certa per l'attivazione delle strisce blu. Rassicuriamo comunque i cittadini che la durata del servizio di quattro anni decorrerà dal momento in cui le strisce blu saranno effettivamente attivate e non dalla firma del contratto".

Dettagli del contratto e obiettivi del servizio

Il contratto, della durata di quattro anni, prevede un importo complessivo di 2,6 milioni di euro. Tale cifra è stata calcolata in base alle stime di incasso previste nell'arco del periodo contrattuale. Al netto dell'IVA e della quota spettante alla ditta incaricata, nelle casse comunali dovrebbero entrare circa 700 mila euro in quattro anni.

"L'obiettivo principale del progetto - affermano dal Comune di Paternò - è quello di migliorare la qualità della vita cittadina, agevolando l'accesso agli esercizi commerciali e riducendo il traffico nelle aree urbane". Il piano prevede l'installazione di 1.078 stalli di sosta regolamentata, supportati da 58 parcometri, per rendere la gestione dei parcheggi più efficiente e organizzata.

Assunzioni e distribuzione degli stalli

Per garantire il servizio, verranno assunti 10 operatori selezionati tra un totale di 20 candidati individuati dalla ditta vincitrice dell'appalto. Il personale avrà il compito di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza nelle aree interessate.

Gli 1.078 stalli di sosta saranno distribuiti nei seguenti punti strategici della città:

Largo Assisi : 16 posti

: 16 posti Via Santa Lucia : 19 posti

: 19 posti Via Carrara : 11 posti

: 11 posti P.le Dei Diritti Umani (Ospedale Civico) : 57 posti

: 57 posti Via E. Bellia : 142 posti

: 142 posti P.za Caduti di Nassirya : 60 posti

: 60 posti Via G.B. Nicolosi : 95 posti

: 95 posti P.za San Francesco di Paola : 41 posti

: 41 posti Via San Francesco di Paola : 11 posti

: 11 posti P.za Umberto : 5 posti

: 5 posti P.za Santa Barbara : 11 posti

: 11 posti Via Monastero : 10 posti

: 10 posti P.za Indipendenza : 15 posti

: 15 posti Via Roma : 34 posti

: 34 posti P.za Vittorio Veneto : 41 posti

: 41 posti Via Vittorio Emanuele (tra P.za Indipendenza e via Stazione) : 159 posti

: 159 posti Via Stazione : 16 posti

: 16 posti Via Strano (tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione) : 15 posti

: 15 posti Via Circumvallazione (tra vico Cracchiolo e P.za Purgatorio) : 27 posti

: 27 posti Via Circumvallazione (tra via Strano e via Fallica) : 38 posti

: 38 posti Via Circumvallazione (tra via Vasta e via Virgillito) : 22 posti

: 22 posti Via Circumvallazione (tra il civico n.525 e via Vittorio Emanuele) : 8 posti

: 8 posti Via Vasta (tra via Baratta e via Circumvallazione/ via V. Bellini) : 17 posti

: 17 posti Via Canonico Renna (tra via Vittorio Emanuele e via Baratta) : 33 posti

: 33 posti Via Baratta (tra via Circumvallazione e via Vasta) : 29 posti

: 29 posti Via Bellini (tra via Fallica e via L.Rizzo) : 43 posti

: 43 posti C.so Sicilia (tra via Vittorio Emanuele e via Linosa) : 21 posti

: 21 posti P.za R. Livatino : 27 posti

: 27 posti Spazio antistante la Piscina Comunale: 55 posti

Tariffe e abbonamenti

Le tariffe per la sosta negli stalli blu saranno le seguenti:

€0,40 per i primi 30 minuti di parcheggio

per i primi 30 minuti di parcheggio €0,70 per ogni ora di sosta

per ogni ora di sosta €2,50 per mezza giornata (dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00)

Per chi utilizza frequentemente il servizio, saranno disponibili anche abbonamenti:

Abbonamento mensile intera giornata : €50,00

: €50,00 Abbonamento annuale intera giornata: €400,00

Il Comune di Paternò rassicura i cittadini sul fatto che il servizio entrerà in funzione non appena le condizioni tecniche lo consentiranno, garantendo un'implementazione efficace e ben organizzata del nuovo sistema di sosta regolamentata.