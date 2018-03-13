“Striscia lo striscione”, la puntata girata a Paternò

95047

13 marzo 2018 20:33
News
Lunedì sera, Cristiano Militello ha lanciato la sua tradizionale rubrica “Striscia lo striscione” direttamente a Paternò, andando a pescare i personaggi più bizzarri e stravaganti in giro per la città.

PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUA

