STRISCIONE SHOCK DEI TIFOSI DEL VERONA: INVITANO LA RUSSIA A BOMBARDARE NAPOLI

In occasione della sfida che vedrà gli scaligeri ospitare il Napoli, gli ultras dell’Hellas hanno superato ampiamente il limite della decenza. Circola sui social la foto di uno striscione che raffigura le bandiere di Russia e Ucraina, con sotto una serie di coordinate geografiche che riporta proprio alla città di Napoli.

L’interpretazione più comune, vista la forte rivalità fra le due tifoserie, nonchè i tanti episodi di discriminazione razziale e territoriale avvenuti in passato, sarebbe quella di ripetere a Napoli ciò che sta accadendo in Ucraina. Una sorta di macabro invito alla Russia a bombardare Napoli, un messaggio che con i veri valori del calcio, incarnati anche dallo stesso Verona, attivo per una campagna di solidarietà e raccolta viveri verso il popolo ucraino, non hanno nulla a che vedere.