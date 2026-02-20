Stromboli, nuova attività effusiva: lava dalla bocca N2, tremore su valori alti

Nuova attività vulcanica sull’isola di Stromboli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso l’Osservatorio Etneo, ha comunicato l’avvio di un’attività effusiva dalla bocca N2 dell’area craterica Nord.

Secondo quanto rilevato dalle telecamere di sorveglianza, a partire dalle 18:10 UTC circa è in corso una tracimazione lavica che alimenta un flusso modesto e lento, con fronti che si attestano nella parte alta della Sciara del Fuoco.

Prosegue inoltre l’attività esplosiva ordinaria sia nell’area craterica Nord sia in quella Centro-Sud, con frequenza e intensità variabili.

🔎 Situazione sismica

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene attualmente nella fascia dei valori alti. Non si registrano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes.

Al momento, non sono visibili cambiamenti rilevanti nei segnali delle reti di deformazione del suolo.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore in base all’evoluzione del fenomeno.

📄 Comunicato completo INGV