STROMBOLI, NUOVO TRABOCCO LAVICO DAL CRATERE NORD

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 21:53, attraverso le telecamere di sorveglianza, un trabocco lavico dall’area craterica...

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 21:53, attraverso le telecamere di sorveglianza, un trabocco lavico dall’area craterica Nord. Il fenomeno è iniziato alle 21:18 ed è stato preceduto da un’intensa attività di schizzi.

Nelle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato una tendenza in leggero abbassamento mantenendosi comunque nell’intervallo dei valori medi. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull’isola non mostrano variazioni significative nel corso delle ultime 24 ore.