STRUTTURE RICETTIVE IRREGOLARI A VULCANO, NON COMUNICAVANO I DATI DEGLI ALLOGGIATI: 2 DENUNCE

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno denunciato in stato di libertà due gestori di una struttura ricettiva per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati.Nell’ambit...

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno denunciato in stato di libertà due gestori di una struttura ricettiva per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati.

Nell’ambito delle attività di verifica delle strutture ricettive, i militari della Stazione Carabinieri di Vulcano hanno effettuato una visita ispettiva in un bed and breakfast, dove hanno accertato che i due gestori promuovevano la propria attività attraverso diverse piattaforme web specializzate nel settore, quali booking.com, tripadvisor.it, hotelmix.it, ricevendo le prenotazioni e ospitando i clienti, omettendo di comunicare i dati degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza, così come previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Durante il controllo i carabinieri hanno accertato anche la mancata presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), elevando la relativa sanzione amministrativa, con richiesta di sospensione dell’attività.

I controlli dei carabinieri proseguiranno durante l’intero anno al fine di accertare eventuali violazioni alle normative vigenti.