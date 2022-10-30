STUDENTESSA ORIGINARIA DI MESSINA AGGREDITA IN UN CAMPUS A TORINO

Una giovane donna è stata aggredita in un campus universitario a Torino ed è stata ricoverata in ospedale.E' accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte.L'episodio si è verificato nella residenza unive...

Una giovane donna è stata aggredita in un campus universitario a Torino ed è stata ricoverata in ospedale.

E' accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte.

L'episodio si è verificato nella residenza universitaria "Paolo Borsellino", gestita dall'Edisu, che si trova nelle vicinanze del Politecnico.

E' originaria di Messina, ed è Torino per ragioni di studio, la giovane che ieri sera è stata aggredita in un residence universitario dell'Edisu nel capoluogo piemontese. L'Edisu ha messo una stanza a disposizione dei familiari, in arrivo a Torino dopo essere stati informati dell'episodio.

Ha sentito bussare alla porta e, credendo che fosse qualche altro studente, ha aperto. Questa, secondo quanto si apprende, è la prima ricostruzione dell'aggressione ieri sera poco dopo la mezzanotte in un campus universitario. L'aggressore è un uomo che si sarebbe introdotto nel campus. A quanto pare aveva bussato anche ad altre porte.

"Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto. Resto in contatto costante con le forze dell'ordine che stanno cercando il responsabile di questo gravissimo fatto. La mia solidarietà alla studentessa e alla famiglia". E' quanto dichiara Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte.

Un gruppo di psicologi di ascolto che collabora con Edisu raggiungerà il campus universitario 'Borsellino', a Torino, per offrire un sostegno ai giovani residenti. L'iniziativa è stata presa a seguito dell'aggressione alla studentessa.

"Un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno. Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane studentessa". E' il commento, via twitter, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'aggressione di una giovane donna in una residenza universitaria del capoluogo piemontese.