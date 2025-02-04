STUDENTI USANO CHATGPT ALL’ESAME: L’UNIVERSITÀ DI FERRARA LO ANNULLA PER TUTTI

Esame annullato all'Università di Ferrara per l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale da parte di alcuni studenti.Tutto da rifare per 362 universitari che si sono visti annullare la prova da...

Esame annullato all'Università di Ferrara per l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale da parte di alcuni studenti.

Tutto da rifare per 362 universitari che si sono visti annullare la prova da parte degli insegnanti.

È accaduto nell'ultima prova di Psicobiologia e Psicologia nel corso di laurea Scienze motorie di Unife.

L'esame, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma "Moduli" di Google ed effettuato dagli studenti usando il proprio computer o tablet, si è tenuto il 27 gennaio scorso ed è stato annullato con una comunicazione via e-mail inviata due giorni dopo.

Nella comunicazione i professori spiegano cosa è avvenuto: "A seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, come ChatGPT e altre applicazioni online, per rispondere alle domande".

E continuano: "Abbiamo indicazioni sul fatto che ci sono stati utilizzi di strumenti esterni come ChatGPT per rispondere alle domande, ma non è possibile risalire a chi lo abbia fatto". Poi, valutando una media voto molto alta - 28, secondo quanto riferito da una professoressa - e probabilmente anche le segnalazioni di qualche studente, tutto è stato più chiaro.

Da qui la decisione, condivisa anche con il coordinatore del corso di studi, di annullare la prova e ripeterla per tutti "con strumenti che escludano uso di strumenti esterni".