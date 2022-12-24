SU WHATSAPP ARRIVA UNA FUNZIONE PER RECUPERARE I MESSAGGI ELIMINATI

Su WhatsApp arriva una funzione per recuperare al volo i messaggi cancellati per errore. Si chiama Accidental Delete e dà all'utente 5 secondi per tornare indietro, ovvero per modificare la propria sc...

Su WhatsApp arriva una funzione per recuperare al volo i messaggi cancellati per errore. Si chiama Accidental Delete e dà all'utente 5 secondi per tornare indietro, ovvero per modificare la propria scelta e ripristinare correttamente il messaggio cancellato. In fondo allo schermo comparirà un bottone Annulla, da cliccare appunto per annullare l'operazione di cancellazione. La piattaforma spiega che la nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti su Android e iPhone. Secondo il sito WABetaInfo è stata testata in versione beta, cioè di prova, con alcuni utenti già da agosto scorso.

Nel 2017, WhatsApp ha introdotto l'opzione 'Elimina per tutti' per consentire agli utenti di cancellare un messaggio per tutte le persone in una conversazione. La funzione è stata progettata per risolvere il problema dell'invio errato nelle chat individuali e di gruppo. Sebbene il lancio iniziale dell'opzione fosse limitato a sette minuti, WhatsApp alla fine ha esteso tale limite di tempo. Chissà se la stessa estensione di tempo ci sarà anche per questa nuova funzione.