SU WHATSAPP È MOMENTANEAMENTE IMPOSSIBILE INVIARE FOTO E FILE MULTIMEDIALI

WhatsApp down, in Italia e non solo. Da oggi, a mezzogiorno, moltissimi utenti in mezzo mondo sono alle prese con un malfunzionamento dell'app di messaggistica istantanea, che non consente l'invio di messaggi vocali, foto e altri contenuti multimediali.

WhatsApp sembra funzionare regolarmente per quanto riguarda i messaggi di testo tradizionali, ma molti utenti non riescono a inviare audio e foto nelle chat, ma in alcuni casi sembra impossibile anche inviare emoji e stickers. Si tratta, con tutta probabilità, di un bug dovuto all'ultima versione dell'app, la 2.19.360, rilasciata da poco.

I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati poco prima di mezzogiorno (ora italiana) di oggi, domenica 19 gennaio 2020. WhatsApp down, in queste ore, sta coinvolgendo un po' tutto il mondo ma, come dimostra anche DownDetector, i malfunzionamenti sembrano concentrarsi soprattutto nell'Europa centrale.

Lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale. Molti utenti stanno lamentando il guasto su Twitter, dove l'hashtag #WhatsAppDown è diventato di tendenza.