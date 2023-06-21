SUA MAESTA ETNA FA IL “COMPLEANNO”, OGGI FESTEGGIA I 10 ANNI DI PATRIMONIO UNESCO

Un laboratorio naturale per gli studiosi di geologia e vulcanologia. Un sito naturale eccezionale che offre una combinazione unica di bellezza paesaggistica, biodiversità e importanza geologica. L'Etn...

Un laboratorio naturale per gli studiosi di geologia e vulcanologia. Un sito naturale eccezionale che offre una combinazione unica di bellezza paesaggistica, biodiversità e importanza geologica. L'Etna festeggia oggi 21 giugno un compleanno importante.

Sono infatti trascorsi dieci anni da quando l'Unesco ha inserito il Vulcano attivo più alto d'Europa nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità, con la motivazione poiché trattasi di ''uno dei più attivi vulcani iconici del mondo e uno straordinario esempio di processi geologici continui e formazioni vulcaniche. Questa eccezionale attività vulcanica è stata documentata da esseri umani per almeno 2700 anni ed è una delle più lunghe registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico.

L'Etna con le sue caratteristiche geologiche è uno dei vulcani più complessi del mondo. Oggi l'Etna è uno dei vulcani del mondo meglio studiati e monitorati e continua a influenzare la vulcanologia, la geofisica e altre discipline di scienze della terra. La notorietà, l'importanza scientifica e culturale e il valore educativo sono di importanza globale''.

Oggi dalle 9, nella sede dell’Ente Parco dell’Etna, ex Monastero di San Nicolò La Rena, via del Convento 45 Nicolosi si terranno i festeggiamenti per il decimo anniversario

Per l'occasione, nel giorno del solstizio d'estate, il Museo dell'Etna (via Dietro Serra 6 a Viagrande) - il più grande museo didattico sui vulcani presente in Italia, luogo di approfondimento e valorizzazione - in collaborazione con il Parco dell'Etna di Nicolosi, parteciperà all'evento dedicato alla ricorrenza del decennale dell'inserimento del vulcano nella World Heritage List

"Buon compleanno all'Etna che con la sua presenza e la sua influenza sul clima è una delle componenti naturali che contribuiscono in modo determinante alla maturazione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.", così su Facebook il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Siciia IGP, Gerardo Diana. "Nel 2022, per aprire la stagione dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP abbiamo organizzato una sessione di hiking sul vulcano. Una emozionante ascesa che ripeteremo anche nel 2023 con delle novità che vi annunceremo nei prossimi mesi."