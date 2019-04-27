San Gregorio di Catania. Condannato a sei mesi per favoreggiamento personaleI Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 38enne Biagio CANTARELLA del posto, in esecuzione di un ordine per la...

San Gregorio di Catania. Condannato a sei mesi per favoreggiamento personale

SUCCEDE IN PROVINCIA, TRE ARRESTI PER VARI REATI - DETTAGLI

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 38enne Biagio CANTARELLA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già condannato dai giudici per favoreggiamento personale, reato commesso a San Giovanni La Punta il 14 novembre 2007, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 6 di reclusione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Aci Sant’Antonio (CT). Condannato a sei mesi per reati ambientali

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 60enne Orazio SCIAMMACCA del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Termini Imerese (PA).

L’uomo, già condannato dai giudici per la violazione delle normative in materia di smaltimento di rifiuti, reato commesso a Palermo e provincia nel 2011, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 6 di reclusione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto in regine di detenzione domiciliare.

Palagonia (CT). Evade dai domiciliari: preso mentre passeggia in centro

I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza il 53enne Paolo MAROTTA del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Assente in casa ad un controllo di routine effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, è stato ricercato dagli stessi operanti che, dopo qualche ora, lo hanno rintracciato ed ammanettato mentre questi se ne andava a passeggio per il centro cittadino.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.