Successi Brillanti per l'ASD Libellule alla Seconda Prova Regionale di Ginnastica Artistica ASC

Nel suggestivo scenario dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Catania, lo scorso weekend, il 6 e 7 aprile, si è svolta la tanto attesa seconda prova regionale ASC della gara promozionale individuale e a...

Nel suggestivo scenario dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Catania, lo scorso weekend, il 6 e 7 aprile, si è svolta la tanto attesa seconda prova regionale ASC della gara promozionale individuale e a squadre di ginnastica artistica. Un evento che ha visto brillare le talentuose atlete dell'ASD Libellule, guidate con maestria dalla professoressa Giusy Di Maio e supportate dai suoi tecnici collaboratori, Roberta Floresta e Nicolò La Mela.

Durante i due giorni di intensa competizione, le giovani ginnaste hanno dimostrato impegno, dedizione ed eleganza, conquistando risultati straordinari. In particolare, sono emerse le stelle della squadra con una serie di prestigiose medaglie:

Medaglie d'oro sono state ottenute da Vittoria Potenza nella categoria "gioco gym" e da Valentina Grasso nella categoria "allieve 2 individuale", testimoniando la loro abilità e determinazione.

sono state ottenute da Vittoria Potenza nella categoria "gioco gym" e da Valentina Grasso nella categoria "allieve 2 individuale", testimoniando la loro abilità e determinazione. Nella stessa categoria, l'atleta Sofia Paternò ha portato a casa una meritata medaglia d'argento, mentre Clarissa Sapienza ha fatto brillare il nome della società con due preziose medaglie d'oro negli attrezzi trave e corpo libero.

Ma le vittorie non si sono fermate qui. Le squadre dell'ASD Libellule hanno trionfato anche a livello collettivo, salendo sul podio più alto con orgoglio e soddisfazione:

La squadra esordienti, composta da Marta Fisichella, Margherite Sciacca, Emma Rodriguez, Mia Zappalà e Sofia Cristaldi, ha conquistato il primo posto , dimostrando il valore del lavoro di squadra e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi.

, dimostrando il valore del lavoro di squadra e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Non da meno, la squadra allieve 1, formata da Daria Chisari, Agnese Pezzino, Matilde Motta, Anna Moschetto, Annarita Leotta e Serena Coco, ha fatto onore alla società portando a casa la medaglia d'oro, confermando l'eccezionale talento e la coesione del gruppo.

L'ASD Libellule continua dunque a distinguersi nelle categorie in cui compete, mostrando un costante miglioramento e consolidando il proprio status di protagonista nel panorama della ginnastica artistica regionale. Con risultati come questi, il futuro della società si prospetta radioso, e siamo certi che continuerà a brillare con luce propria nelle competizioni a venire.