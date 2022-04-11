OTTIMI RISULTATI AI CAMPIONATI REGIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA PER LE LIBELLULE DI BELPASSO
Ottimi risultati per l’A.S.D. Libellule di Belpasso della prof.ssa Giusy di Maio, che domenica 10 aprile presso l'Istituto "Leonardo da Vinci" di Catania si è aggiudicata due podi classificandosi rispettivamente al 1°posto nel campionato maschile regionale conquistando così l’accesso alle nazionali che si svolgeranno a Maggio a Napoli, organizzate dal comitato A.S.C. Gli atleti Simone Conti per la categoria Allievo e Nicolò La Mela per la categoria Senior. Per la categoria Serie B junior hanno gareggiato Sophie La Mela e Veronica Costa che nonostante il massimo impegno non sono riuscite a qualificarsi. Per la categoria Serie B senior hanno gareggiato Roberta Floresta ed Elisabetta Lombardo quest'ultima premiata al quarto e terzo posto per le parallele e al corpo libero ma anche loro non sono riuscite ad accedere alle nazionali.
Nonostante i due anni di fermo a causa del Covid, grazie alla caparbietà degli atleti e grazie al duro lavoro della prof.ssa Giusy Di Maio e della sua allieva/collaboratrice Roberta Floresta , l' A.s.d.Libellule è riuscita a ripartire più forte di prima distinguendosi come sempre.