SUCCESSO PER IL CARRELLO SOLIDALE DI ENOSIS: RACCOLTI FONDI PER BAMBINI

Dopo un lungo periodo di attività che ha visto impegnati numerosi volontari, si è conclusa con successo l'iniziativa di ENOSIS riguardante il carrello solidale allestito dall'associazione e messo in sorteggio.

Dalla sede di Piazza Indipendenza e in diretta Facebook, è stata effettuata l'estrazione del numero vincente, assegnando il carrello alla fortunata vincitrice che, dopo pochi minuti, ha avuto la possibilità di ritirare il premio direttamente nei locali dell'associazione.

Questo progetto, che ha coinvolto ampiamente la collettività, è nato da un'idea di ENOSIS con l'intenzione di estendere l'azione benefica verso i più piccoli della società.

I fondi raccolti attraverso il carrello solidale saranno destinati a progetti ludici e ricreativi per un gruppo di bambini, dimostrando come la solidarietà possa assumere diverse forme e portare benefici concreti alla comunità.

L'iniziativa di ENOSIS ha rappresentato un esempio tangibile di come la collaborazione e il supporto reciproco possano fare la differenza, creando momenti di gioia e speranza per i più bisognosi.

Grazie all'impegno dei volontari e alla generosità dei partecipanti, questo progetto ha saputo unire le persone attorno a un obiettivo comune, rafforzando il senso di comunità e solidarietà.