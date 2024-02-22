SUCCESSO PER LA NEW VICTORY ALLA PRIMA FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO FGI INDIVIDUALE SILVER LD DI GINNASTICA RITMICA

Domenica 11 Febbraio 2024 presso l’ IST, Leonardo Da Vinci di Catania , si è svolta la prima fase regionale del campionato FGI individuale silver LD di ginnastica ritmica . La società paternese New Vi...

Domenica 11 Febbraio 2024 presso l’ IST, Leonardo Da Vinci di Catania , si è svolta la prima fase regionale del campionato FGI individuale silver LD di ginnastica ritmica . La società paternese New Victory della prof.ssa Milazzo, ha presentato in gara ben 6 ginnaste, Nicolosi Viola A3, Mio Bianca A4, Messineo Alessia J2, Signorelli Miriam J3, Oliveri Chiara S1 e Pappalardo Serena S1 sempre accompagnate dalle loro tecniche Simona Alongi e Claudia Alongi.

Le ginnaste e le loro tecniche hanno ancora una volta dato dimostrazione della qualità del lavoro svolto ogni giorno in allenamento, portando in pedana tanti nuovi esercizi che hanno incantato il numeroso pubblico presente.

Elenchiamo di seguito i piazzamenti raggiunti:

Nicolosi Viola 2 classificata

⁠Mio Bianca 7 classificata

⁠Messineo Alessia 5 classificata

⁠Signorelli Miriam 6 classificata

⁠Oliveri Chiara 4 classificata

⁠Pappalardo Serena 7 classificata

A breve numerosi altri impegni agonistici vedranno impegnate le ginnaste della New Victory, e ci auguriamo portino ancora tanti altri ottimi risultati.