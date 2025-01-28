SUCCESSO PER LE ATLETE DELLA S.S.D. CROSSTRAINING URBAN BOX AI CAMPIONATI REGIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Lo scorso 26 gennaio, l’Istituto Leonardo da Vinci di Catania ha ospitato i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica, un evento che ha visto numerose giovani promesse sfidarsi con entusiasmo e det...

Lo scorso 26 gennaio, l’Istituto Leonardo da Vinci di Catania ha ospitato i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica, un evento che ha visto numerose giovani promesse sfidarsi con entusiasmo e determinazione. Tra le protagoniste indiscusse della giornata, le atlete della S.S.D. Crosstraining Urban Box. Le ginnaste, guidate dall’instancabile tecnico Chiara Di Maio, hanno conquistato il podio in più categorie, regalando grandi emozioni e soddisfazioni.

Nella categoria Esordienti Regolamentare Individuale, le giovanissime atlete hanno dato prova di incredibile talento, nonostante fosse la loro prima esperienza di gara.

Oro assoluto per Andrea Ferlito

per Argento per Carla Gemmellaro

per Bronzo per Margherita Marino

Un applauso speciale a queste piccole promesse, che a soli 7 anni hanno saputo gestire ansia e paure, distinguendosi tra tante coetanee.

Nella categoria Allieve 2 Regolamentare, su un totale di 42 atlete in gara:

Aurora Corsaro si aggiudica l' oro assoluto , salendo così sul gradino più alto del podio.

si aggiudica l' , salendo così sul gradino più alto del podio. La sua compagna di squadra, pur classificandosi al sesto posto, conquista un brillante argento al volteggio.

Nella categoria Allieve 1 Regolamentare Individuale, grandi risultati anche per:

Giulia Monteleone , che ottiene il terzo posto , e Carola Parisi , che si piazza al quarto posto , superando ben 25 atlete.

, che ottiene il , e , che si piazza al , superando ben 25 atlete. Sharon Lo Re , vincitrice dell’ oro alla trave e del bronzo al volteggio .

, vincitrice dell’ e del . Carola Parisi, che porta a casa un oro al corpo libero e un argento al volteggio.

Un plauso anche a Giulia La Delfa, che ha partecipato con grande determinazione e voglia di migliorarsi continuamente.

Nella categoria Juniores Regolamentare Individuale, su 30 atlete in gara, le ragazze della Crosstraining Urban Box hanno brillato ancora:

Elisa Lombardo e Aurora Pica si classificano a pari merito al secondo posto , salendo sul podio con orgoglio.

e si classificano a pari merito al , salendo sul podio con orgoglio. Alessandra Santanocito si distingue con due ori agli attrezzi , trionfando al corpo libero e al volteggio .

si distingue con due , trionfando al e al .

Il 2025 si apre nel migliore dei modi per la S.S.D. Crosstraining Urban Box, che porta a casa un medagliere ricco e tante soddisfazioni. Un grande applauso a tutte le atlete e al tecnico Chiara Di Maio, che con dedizione e passione continua a far crescere giovani talenti.

Un augurio di buon proseguimento a queste campionesse, pronte a raggiungere nuovi traguardi!