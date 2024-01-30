SUCCESSO PER LE ATLETE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA URBAN BOX CROSS TRAINING DI PATERNÒ

Nella recente gara regionale A.S.C di Ginnastica Artistica, tenutasi il 28/01/2024 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci (Ct), le atlete della Società Sportiva Dilettantistica Urban Box Cross Training d...

Nella recente gara regionale A.S.C di Ginnastica Artistica, tenutasi il 28/01/2024 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci (Ct), le atlete della Società Sportiva Dilettantistica Urban Box Cross Training di Paternò hanno dato prova del loro talento, emergendo con ottimi prestazioni.

Con oltre 40 partecipanti per categoria, le rappresentanti della Urban Box si sono distinte per la loro abilità e dedizione, conquistando posizioni di rilievo sul podio regionale.

Giulia Milici ha brillato ottenendo il primo posto nella categoria Allieve 2 Regolamentare, mentre Viola Marino ha conquistato il terzo posto nella categoria Allieve 1 Regolamentare. Un risultato straordinario è stato ottenuto anche da Gloria Landro, che è stata premiata al secondo e terzo posto nel corpo libero, volteggio e trampolino della categoria Allieve 1.

Sotto la guida esperta del tecnico Chiara Di Maio, queste talentuose ginnaste si sono qualificate con merito per la prossima competizione regionale, dimostrando il loro impegno e la loro determinazione nel perseguire l'eccellenza sportiva.

Da sottolineare che anche altre atlete della palestra Urban Box hanno ottenuto risultati significativi, classificandosi tra le prime venti su un totale di 45 partecipanti. Esmeralda Spampinato, Elisa Lombardo, Gaia Tomasello ed Ella Hansen hanno dimostrato una performance di alto livello, contribuendo al successo complessivo della squadra.

Il risultato ottenuto è il frutto di duro lavoro, sacrificio e dedizione da parte delle atlete e del loro staff tecnico, confermando la Società Sportiva Dilettantistica Urban Box Cross Training di Paternò come una fucina di talenti nella ginnastica artistica regionale.