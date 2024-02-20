SUCCESSO PER L'URBAN BOX ALLA GARA REGIONALE PROMOZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA A CATANIA

Il 18 febbraio, presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Catania, si è svolta la prima prova della gara regionale promozionale di ginnastica artistica, sia a squadre che individuale.Le ginnaste dell'Urb...

Il 18 febbraio, presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Catania, si è svolta la prima prova della gara regionale promozionale di ginnastica artistica, sia a squadre che individuale.

Le ginnaste dell'Urban Box hanno nuovamente conquistato il podio, dimostrando il loro talento e impegno. Guidate dal tecnico e giudice Chiara Di Maio, ex campionessa nazionale con oltre 10 anni di esperienza nel settore, le atlete hanno brillato nelle varie categorie.

La squadra allieve 1 promozionale ha ottenuto la medaglia d'oro, con atlete come Giulia La Delfa, Carola Parisi, Aurora Corsaro, Sharon Lo Re, Giulia Monteleone, Noemi Guerrera, Flavia Cipolla e Matilde Statelli, molte delle quali hanno affrontato la loro prima competizione.

Anche la squadra junior promozionale ha raggiunto l'oro, con atlete come Aurora Pica, Carmen Fazio, Alessandra Mazzamuto, Elena Giuffrida e Lorena La Spina, dimostrando un'eccellente preparazione e coordinazione.

Nella categoria delle piccole gioca Gym, Margherita Marino, Andrea Ferlito e Carla Gemmellaro hanno portato a casa l'oro, mostrando il talento emergente nel gruppo.

Infine, Alessandra Santanocito ha ottenuto la medaglia d'argento nella competizione individuale, confermando la grande bravura delle atlete dell'Urban Box anche a livello singolo.