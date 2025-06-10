Successo straordinario per la Latin Life Dance di Paternò al Trofeo Trinacria

Weekend di grandi emozioni per la scuola di ballo Centro Danza Etoile di Paternò, che con il suo corso Latin Life Dance ha ottenuto risultati straordinari al Trofeo Trinacria, prestigiosa competizione...

Weekend di grandi emozioni per la scuola di ballo Centro Danza Etoile di Paternò, che con il suo corso Latin Life Dance ha ottenuto risultati straordinari al Trofeo Trinacria, prestigiosa competizione del circuito regionale di Danze Latino-Americane, svoltasi presso il Palaghiaccio di Catania.

Gli allievi della scuola si sono distinti per tecnica, eleganza e passione, conquistando numerosi podi e ottimi piazzamenti in una gara che ha visto la partecipazione di decine di atleti provenienti da tutta la regione. Il lavoro costante e attento degli insegnanti ha portato ancora una volta frutti concreti, confermando il livello di eccellenza raggiunto dalla scuola paternese.

Tra i risultati più rilevanti:

Aurora Termini, alla sua seconda gara dopo appena quattro mesi di lezioni, ha ottenuto il primo posto nel Cha Cha Cha, il diciassettesimo posto su novantotto partecipanti nel Samba e il sesto su settantuno nel Jive. Una performance che ha colpito positivamente la giuria, testimoniando il grande potenziale dell’atleta.

Myriam Nicolosi, al debutto ufficiale dopo solo tre mesi di preparazione, ha conquistato un eccellente quarto posto nel Cha Cha Cha e ha sfiorato l’accesso alle Top 24 nel Jive. Un inizio brillante che lascia ben sperare per il futuro.

Ginevra Asero ha vissuto un’altra giornata ricca di emozioni con un secondo posto nel Cha Cha Cha, un ventiquattresimo posto nel Samba su novantotto atlete e un tredicesimo nel Jive su settantuno. Un risultato importante frutto di tecnica e determinazione.

Giuliana Morabito ha raggiunto la finale nel Cha Cha Cha, si è piazzata tra le prime trenta nel Jive e ha ottenuto un buon risultato anche nel Samba, dimostrando continuità e crescita.

Giorgia Tirenna, alla sua prima gara dopo quattro mesi di lezioni, ha ottenuto il secondo posto nel Cha Cha Cha, il ventesimo nel Jive e il quarantatreesimo nel Samba. Un debutto promettente per una giovane atleta già molto competitiva.

Giorgia Trapani, anche lei al debutto dopo quattro mesi, ha conquistato il terzo posto nel Cha Cha Cha e due diciassettesimi posti rispettivamente nel Samba e nel Jive, distinguendosi in una categoria affollata e di alto livello.

Nel debutto del Duo Sincronizzato, la coppia formata da Giorgia Trapani e Giorgia Tirenna ha ottenuto due quarti posti, sia nel Cha Cha Cha che nel Samba, dimostrando una grande sintonia e capacità di collaborazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff tecnico della scuola:

"La dedizione dei nostri allievi è stata premiata. Ogni risultato raggiunto è frutto di ore di studio, sacrifici e soprattutto amore per la danza. Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città con onore."

Con questi successi, la Latin Life Dance si proietta con fiducia verso i prossimi appuntamenti del calendario agonistico, determinata a continuare a crescere e a rappresentare con orgoglio la città di Paternò nel panorama della danza sportiva regionale.