SUCCESSO TRIONFALE PER LA SOCIETÀ NEW VICTORY DI PATERNÒ’ ALLA FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO ASC

Si è appena conclusa la fase regionale del campionato ASC e la società New Victory può vantare un successo strepitoso. Le ginnaste hanno dimostrato talento e determinazione, portando a casa numerose medaglie e coppe in diverse categorie di livello.

Nella Categoria Level C, la giovane Ludovica Botta si è aggiudicata il primo posto al corpo libero nella categoria esordienti baby.

Nella Categoria Level B, la coppia formata da Federica Toscano e Giorgia Puglisi ha dominato la competizione, conquistando il primo posto nella categoria A2.

Nella Categoria Level A2, le vittorie sono state numerose: Sara Calcaterra ha ottenuto il primo posto nella categoria esordienti baby, mentre la coppia composta da Elena Di Paola e Carlotta Di Fazio ha trionfato al corpo libero. Rita Magrì e Ludovica Arcidiacono si sono classificate al secondo posto a pari merito, mentre Eleonora Bellissimo si è aggiudicata il primo posto al cerchio. Giuliana Sambataro ha ottenuto il secondo posto al corpo libero nella categoria A1, mentre la coppia formata da Rita Magrì e Giuliana Sambataro si è classificata al secondo posto.

Il collettivo A1, composto da Cecilia Messina, Elisa D'ignoti, Sara Calcaterra e Anastasia Celano, ha raggiunto il terzo posto al corpo libero, mentre il collettivo A1 formato da Asia Sapienza, Elisa Salerno e Ludovica Arcidiacono si è classificato al secondo posto. Miriam Calcaterra ha ottenuto il terzo posto individuale alle clavette, mentre la coppia formata da Miriam Calcaterra e Clara Di Fazio si è aggiudicata il primo posto.

Infine, il collettivo A2 composto da Eleonora Bellissimo, Noemi Cristaldi e Maria Vittoria Laudani ha raggiunto il terzo posto al corpo libero.

La società esprime la sua gratitudine ai genitori per il sostegno e la pazienza dimostrati durante il lungo weekend di gare. Il successo della squadra è il frutto della dedizione, della costanza e della passione delle insegnanti e delle allieve, che si riflette in ogni esibizione in pedana.