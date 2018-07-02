SUDAFRICA: VIENE DICHIARATA MORTA DOPO UN INCIDENTE, SI “SVEGLIA” NELLA CELLA FRIGORIFERA DELL’OBITORIO

Come riporta il sito TGCOM, una donna dichiarata morta a seguito di un incidente stradale è stata trovata viva all'interno di una cella frigorifera dell'obitorio di Carletonville, in Sudafrica. A fare...

Come riporta il sito TGCOM, una donna dichiarata morta a seguito di un incidente stradale è stata trovata viva all'interno di una cella frigorifera dell'obitorio di Carletonville, in Sudafrica. A fare la scoperta è stato un inserviente che, svolgendo le consuete pratiche per il mantenimento del corpo, si è accorto che la donna stava respirando. Ora è ricoverata in ospedale.

I paramedici intervenuti sul posto dopo l'incidente stradale, avvenuto il 24 giugno e in cui sono decedute due persone, hanno raccontato ai giornali locali che la donna non presentava segni vitali, polso e respirazione, e di aver dunque seguito le procedure previste per la dichiarazione di morte. Invece la donna era viva e, diverse ore dopo lo scontro in auto, respirava ancora all'interno della cella frigorifera. Mentre la donna è ricoverata in ospedale per accertarne le condizioni di salute, la famiglia chiede una risposta a quanto accaduto.