SUL TRAGHETTO CON MOGLIE, 3 FIGLI E NELL’AUTO 5 KG DI COCAINA: ARRESTATA COPPIA
I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso degli ordinari controlli ai mezzi in transito sullo Stretto, hanno sottoposto a sequestro circa 5 chilogrammi di cocaina, nascosta all’interno di un’autovettura in arrivo in Sicilia, arrestando due corrieri, marito e moglie di origine ragusana.
In particolare le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un giovane siciliano, di origine ragusana, con a bordo la propria famiglia, composta dalla moglie e dai tre figli minorenni.
Alla vista delle unità cinofile, il conducente prontamente esibiva ai finanzieri una sigaretta artigianale, contenente hashish. I militari, insospettiti dalla circostanza, decidevano quindi di approfondire il controllo, ispezionando più accuratamente l’autovettura: il fiuto del cane antidroga Urban, già protagonista di recenti operazioni della specie, ha fatto il resto, consentendo il rinvenimento di 5 chilogrammi di cocaina. Sulla base delle risultanze investigative i due coniugi sono stati tratti in arresto, già convalidato ed associati alla Casa Circondariale di Messina Gazzi.