SULLA SP 4/II TRA NICOLOSI E SANTA MARIA DI LICODIA DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE DI VELOCITÀ

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità è stato introdotto il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità a 30 km l’ora su alcuni tratti della S.p. 4/II in territorio di Nicolosi, Belpasso e Ragalna, sino al confine con Santa Maria di Licodia.

L’ordinanza che potenzia la segnaletica è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini che lamentavano nella circolazione eccessi di velocità, a scapito della sicurezza su quella strada.

Pertanto l’ordinanza regolamenta la circolazione dalla rotatoria in corrispondenza con l’intersezione con via Cristoforo Colombo a Belpasso, e da Belpasso dall’incrocio con la strada comunale Conca Due, al confine comunale di Santa Maria di Licodia, in corrispondenza della Strada Comunale di Fora.

I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo. La S.P. 4/II, si diparte da Trecastagni ed attraversa Pedara, Nicolosi, Belpasso (sino ai confini con Santa Maria di Licodia) e Ragalna.