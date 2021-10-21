95047

SULL’A18 PRENDE FUOCO UNA BISARCA CON AUTO A BORDO, RALLENTAMENTI

Disagi alla circolazione, nella mattinata di oggi, 21 ottobre 2021 sulla A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania.Una bisarca che trasportava auto per cause in via d'accertamento...

21 ottobre 2021 07:53
Disagi alla circolazione, nella mattinata di oggi, 21 ottobre 2021 sulla A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania.

Una bisarca che trasportava auto per cause in via d'accertamento preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo

Non si segnalano feriti, il mezzo pesante e le autovetture sono state distrutte dalle fiamme.

Nel tratto interessato dall'incidente si registrano forti rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

