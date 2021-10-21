SULL’A18 PRENDE FUOCO UNA BISARCA CON AUTO A BORDO, RALLENTAMENTI
Disagi alla circolazione, nella mattinata di oggi, 21 ottobre 2021 sulla A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania.Una bisarca che trasportava auto per cause in via d'accertamento...
A cura di Redazione
21 ottobre 2021 07:53
Disagi alla circolazione, nella mattinata di oggi, 21 ottobre 2021 sulla A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania.
Una bisarca che trasportava auto per cause in via d'accertamento preso fuoco.
Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo
Non si segnalano feriti, il mezzo pesante e le autovetture sono state distrutte dalle fiamme.
Nel tratto interessato dall'incidente si registrano forti rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO