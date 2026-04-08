Sull’A20 Messina-Palermo il diesel “Hi-Q” sfiora i 3,184 euro al litro: è record
Sull’A20 Messina-Palermo il diesel “Hi-Q” sfiora i 3,184 euro al litro: è record
In autostrada il prezzo del gasolio speciale raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro.
Lo afferma Assoutenti, che segnala inoltre come in molti impianti autostradali il diesel al self costi oggi oltre 2,4 euro al litro.
In particolare sull'autostrada A20 Messina-Palermo oggi il carburante "Hi-Q Diesel" viene venduto al servito a 3,184 euro al litro, mentre sull'A22 Brennero-Modena il "Supreme diesel" costa 3,079 euro al litro, dice Assoutenti sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mimit.
Ma anche il gasolio normale in modalità self, quindi quello meno caro, a causa della corsa dei listini alla pompa arriva a costare oggi oltre 2,4 euro al litro su numerose tratte autostradali, con punte da 2,439 euro/litro sulla A14 e sulla A16, 2,429 euro al litro sulla A8, 2,428 euro/litro sulla A3, 2,419 euro/litro sulla A4, 2,409 euro/litro su A10, A12, A27, A30.
"Con le quotazioni del petrolio scese oggi sotto i 92 dollari al barile ci aspettiamo a partire da domani una generalizzata riduzione dei listini alla pompa. - afferma il presidente Gabriele Melluso - Se questo non dovesse accadere ci troveremmo di fronte alla prova lampante delle speculazioni che avvengono nella formazione dei prezzi dei carburanti, e chiederemo l'intervento immediato di Antitrust e Mister Prezzi affinché intervengano per punire qualsiasi illecito".