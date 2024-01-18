SULLO SCOOTER CON LA TARGA COPERTA E IN ZTL, MINACCIA I CARABINIERI: DENUNCIATO E MULTATO UN 57ENNE

E’ entrato in piena Ztl a San Giovanni Li Cuti, in sella ad uno scooter con la targa coperta, il 57enne denunciato dai Carabinieri per “violenza o minaccia a pubblico ufficiale”.In particolare i milit...

E’ entrato in piena Ztl a San Giovanni Li Cuti, in sella ad uno scooter con la targa coperta, il 57enne denunciato dai Carabinieri per “violenza o minaccia a pubblico ufficiale”.

In particolare i militari dell’Arma, nell’ambito del potenziamento dei servizi di contrasto all’illegalità diffusa, nella mattinata, stavano fermi per effettuare un posto di controllo in via San Giovanni Li Cuti nell’omonimo quartiere. A un certo punto, hanno visto passare un uomo che, noncurante della presenza dei militari, transitava in direzione piazza del Tricolore, a bordo di un Honda SH con la targa completamente nascosta da una pezza.

Quest’ultima circostanza, oltre a quella che la strada in argomento è zona a traffico limitato con rilevazione targhe attivo, ha fatto scattare il controllo da parte dell’equipaggio che hanno pertanto fermato il centauro.

L’uomo, identificato per un 57enne catanese, invece di ammettere la propria responsabilità ha sin da subito manifestato nervosismo che si è acuito quando ha compreso che i Carabinieri stavano procedendo a verbalizzarlo per violazioni al codice della strada da lui commesse.

A quel punto, infatti, l’uomo con fare arrogante, ha rivolto ai militari dell’Arma frasi offensive e minacciose, iniziando a criticare il loro operato e, alzando la voce, ha proseguito con una sequela di offese.

Addirittura si è avvicinato a uno di loro e, con aria di sfida, lo ha minacciato invitando, entrambi i militari, a risolvere la faccenda al di fuori del loro “orario di servizio” e “senza l’uniforme indossata”.

I Carabinieri, quindi, riusciti a riportarlo alla calma per evitare che la situazione potesse degenerare, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il 57enne per “violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale”, nonché, sanzionato amministrativamente, per un importo totale di 350 euro per aver circolato a bordo del motoveicolo con la targa occultata, nonché, per avere omesso di sottoporre a revisione periodica il predetto mezzo.