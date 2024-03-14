SULMONA. SACERDOTE ESCE FUORI STRADA CON L’AUTO E RISULTA POSITIVO ALLA COCAINA

Un prete di 50 anni che opera in una parrocchia dell’Alto Sangro e alle periferia di Sulmona è stato soccorso dal 118 la scorda domenica, dopo che con la sua auto era finito contro un guardrail. Il sa...

Un prete di 50 anni che opera in una parrocchia dell’Alto Sangro e alle periferia di Sulmona è stato soccorso dal 118 la scorda domenica, dopo che con la sua auto era finito contro un guardrail.

Il sacerdote originario della Colombia stava rientrando da una cena con un collega a Pratola Peligna, quando ha perso il controllo dell’auto, complice l’asfalto bagnato per la pioggia. In ospedale gli è stata curata una ferita alla testa con qualche punto di sutura.

Ma la sorpresa è arrivata quando sono arrivate le analisi del sangue, che normalmente vengono svolte dopo un incidente stradale.

Come riporta il Centro, il prete è stato trovato positivo alla cocaina, con valori oltre il triplo del limite consentito.

Al momento dalla curia di Sulmona, il vescovo Michele Fusco ha preferito non commentare, ma già in giornata ha riunito il Collegio dei consultori per valutare provvedimenti contro il sacerdote. Intanto la Polizia stradale gli ha ritirato la pentete e lo ha denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.