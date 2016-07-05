Suocero pizzica lo sposo con la testimone: rissa al party di nozze

Non proprio "nozze di sangue", per dirla con Garcia Lorca, ma c'è mancato davvero poco: lo sposo sparisce al party di nozze e il suocero lo sorprende in una suite della sala trattenimenti appartato ad...

Non proprio "nozze di sangue", per dirla con Garcia Lorca, ma c'è mancato davvero poco: lo sposo sparisce al party di nozze e il suocero lo sorprende in una suite della sala trattenimenti appartato ad amoreggiare con la testimone. E la festa finisce in rissa, con tanto di carabinieri intervenuti per calmare gli animi. E' accaduto in provincia di Caltanissetta, alla festa di nozze di due sposi poco più che maggiorenni, alla quale erano invitate quasi 200 persone.

Il pranzo si era aperto con gli antipasti, e poco dopo i camerieri erano pronti a servire i primi piatti. Lo sposo però nel frattempo era sparito dal tavolo: il suocero aveva chiesto al personale di sala di attendere il suo ritorno, ma dopo una mezz'ora abbondante ha deciso di andarlo a cercare di persona. E lo ha trovato, in una stanza riservata della sala trattenimenti, intento ad amoreggiare con una testimone. O almeno, di questo è convinto l'uomo, che ha scatenato il pandemonio.

La festa si è trasformata in una rissa tra le famiglie: quella della sposa che accusava il giovane di tradimento, quella di quest'ultimo che parlava di un evidente equivoco. Ma intanto tra le due fazioni sono volate parole grosse e qualche cazzotto. I camerieri hanno tentato di riportare la calma ma la rissa non si è fermata, e così si sono rivolti ai carabinieri. Ora tra sposi e famiglie sarà necessario un chiarimento definitivo, sempre che il matrimonio non diventi uno dei più brevi della storia e la coppia finisca davanti al giudice.

