SUOR CRISTINA LASCIA LA VITA CONSACRATA PER DEDICARSI ALLA MUSICA

Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Ora è Cristina Scuccia.

"Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine - afferma Cristina Scuccia -.

Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.

Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore".

La suora con la voce più famosa d'Italia ha raccontato, per la prima volta, in studio a Verissimo, programma in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall'audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di "No One" di Alicia Keys e ottenendo con il video dell'esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell'edizione del talent show di Rai 2 che l'ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.