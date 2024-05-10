SUPERENALOTTO: CENTRATO A NAPOLI UN 6 DA 101, 5 MILIONI DI EURO

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 101.511.953,21 euro: la sestina vincente (6 20 40 55 71 80 JOLLY 12 SUPERSTAR 75) è stata realizzata a Napoli, in Via Toledo ex Via Roma, 410.Si tratta del primo...

Si tratta del primo “6” del 2024: l'ultimo Jackpot risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo sono andati 85,1 milioni di euro. Il 16 febbraio 2023 era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.

Con quella di stasera sono 130 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Ecco la Top 10 dei Jackpot della storia:

1 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)