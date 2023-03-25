SUPERENALOTTO, CENTRATO IL 6 VINCENTE: 73,8 MILIONI CON UNA SCHEDINA ONLINE

Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 73 milioni di euro.E' la prima volta che il montepremi viene vinto da una giocata effettuata online.La sestina vincente è 4, 15, 26, 27, 72, 82. Numero...

Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 73 milioni di euro.

E' la prima volta che il montepremi viene vinto da una giocata effettuata online.

La sestina vincente è 4, 15, 26, 27, 72, 82. Numero Jolly 89. Superstar: 12.

A vincere il jackpot è stato un giocatore che ha compilato una scommessa da due euro online. Si tratta del secondo 6 vinto nel 2023, dopo quello record da 371,1 milioni di euro centrato il 16 febbraio scorso, dopo un'assenza di quasi due anni. A vincere, in quell'occasione, era stato un sistema da 90 schedine per un totale circa di 4 milioni per ogni vincitore.