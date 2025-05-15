95047

SUPERENALOTTO, VINCITA DA OLTRE 56MILA EURO A BELPASSO: CENTRATO UN “5”

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2025 09:43
Il concorso n. 76 del SuperEnalotto di martedì 13 maggio 2025 non ha visto alcun vincitore del tanto ambito “6”, facendo così salire il Jackpot a ben 32,3 milioni di euro per la prossima estrazione di giovedì 15 maggio. Ma la serata ha comunque portato fortuna a un giocatore siciliano.

Un fortunato scommettitore ha infatti centrato un “5” da 56.213,57 euro grazie a una giocata vincente convalidata presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Chiechio” di via XIX Traversa, 220 a Belpasso, in provincia di Catania. Una vincita importante che porta un sorriso alla comunità locale.

La combinazione vincente estratta è stata:
2 – 15 – 25 – 62 – 76 – 81 – Jolly 89 – SuperStar 5

In totale, il concorso di martedì ha distribuito ben 369.428 vincite, confermando ancora una volta la popolarità e la generosità del SuperEnalotto.

L’ultimo “6” risale al 20 marzo 2025, quando a Roma fu centrato un colpo da 88,2 milioni di euro con una schedina da appena 3 euro. Da allora, il montepremi continua a crescere, alimentando i sogni di milioni di italiani.

