SUPERENALOTTO, VINCITA DA OLTRE 56MILA EURO A BELPASSO: CENTRATO UN “5”

Il concorso n. 76 del SuperEnalotto di martedì 13 maggio 2025 non ha visto alcun vincitore del tanto ambito “6”, facendo così salire il Jackpot a ben 32,3 milioni di euro per la prossima estrazione di...

Il concorso n. 76 del SuperEnalotto di martedì 13 maggio 2025 non ha visto alcun vincitore del tanto ambito “6”, facendo così salire il Jackpot a ben 32,3 milioni di euro per la prossima estrazione di giovedì 15 maggio. Ma la serata ha comunque portato fortuna a un giocatore siciliano.

Un fortunato scommettitore ha infatti centrato un “5” da 56.213,57 euro grazie a una giocata vincente convalidata presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Chiechio” di via XIX Traversa, 220 a Belpasso, in provincia di Catania. Una vincita importante che porta un sorriso alla comunità locale.

La combinazione vincente estratta è stata:

2 – 15 – 25 – 62 – 76 – 81 – Jolly 89 – SuperStar 5

In totale, il concorso di martedì ha distribuito ben 369.428 vincite, confermando ancora una volta la popolarità e la generosità del SuperEnalotto.

L’ultimo “6” risale al 20 marzo 2025, quando a Roma fu centrato un colpo da 88,2 milioni di euro con una schedina da appena 3 euro. Da allora, il montepremi continua a crescere, alimentando i sogni di milioni di italiani.