SUPERENALOTTO: VINTI 775 MILA EURO A GIARDINI NAXOS

Nel concorso numero 36 del Superenalotto di sabato 24 marzo 2018, è stato centrato un 5+1 da 775.531,85 euro.

La fortuna ha premiato Giardini-Naxos, , la vincita è stata ottenuta nella Tabaccheria situata in via Consolare Valeria 152, e la giocata è stata effettuata tramite Schedina 2 Pannelli.

Nessun 6, invece: il jackpot per il prossimo concorso, il numero 37 del Superenalotto di martedì 27 marzo 2018 è salito a 119 milioni e 400 mila euro.

Combinazione Superenalotto, concorso numero 36 di sabato 24 marzo 2018

2-24-42-62-66-81 Jolly: 36 SuperStar: 47